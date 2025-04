Siemens En.: 'gap' des 42E comblé, repasse positif sur 2025 information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 13:40









(CercleFinance.com) - Siemens Energy reprend +6,5% vers 52E après avoir comblé lundi dès l'ouverture le 'gap' des 42E du 12 novembre 2024.

Siemens Energy repasse ainsi positif sur 2025 après avoir affiché jusqu'à -12%: la prochaine résistance se situe désormais vers 53E 'pic' du 5/12/2024), puis 54,5E, niveau qui correspond à l'ex-zénith historique du 6 janvier.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 52,260 EUR XETRA +7,62%