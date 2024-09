Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: émission obligataire numérique de 300 ME information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir émis une nouvelle obligation numérique de 300 millions d'euros, en utilisant la technologie blockchain pour une transaction entièrement automatisée, réglée 'en quelques minutes'.



En utilisant une fois de plus la technologie blockchain, Siemens réaffirme son engagement à développer en permanence des solutions numériques pour les marchés financiers.



Siemens soutient ainsi les essais menés par l'Eurosystème et la Bundesbank, visant à tester la technologie blockchain pour le marché financier numérique.







