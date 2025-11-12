Siemens dévoile Signaling X, une solution de signalisation ferroviaire basée sur le cloud
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 12:10
Reposant sur la plateforme sécurisée DS3 et du matériel informatique standard (COTS), la solution permet jusqu'à 20% d'efficacité opérationnelle supplémentaire et 30% d'économies d'énergie, assure Siemens, tout en augmentant la capacité du réseau.
Marc Ludwig, directeur général Rail Infrastructure chez Siemens Mobility, a souligné que Signaling X 'réunit plusieurs systèmes de signalisation sur une seule plateforme, offrant plus de flexibilité grâce à des interfaces ouvertes'.
Cette innovation marque une étape clé vers la digitalisation du transport urbain, avec une infrastructure plus évolutive, cyber-sécurisée et prête pour les applications d'intelligence artificielle.
Valeurs associées
|251,700 EUR
|XETRA
|+1,74%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Chevron, IBM, On Holding, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% ... Lire la suite
-
La liste du Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, a remporté une large victoire aux élections législatives tenues mardi, ont déclaré mercredi à l'AFP des sources proches de sa formation politique. La liste chiite Coalition pour la reconstruction et ... Lire la suite
-
Lorsqu'il a commencé à militer pour la reconstruction des villages frontaliers du sud du Liban, dévastés par la dernière guerre avec Israël, Tarek Mazraani dit avoir été menacé par des drones de l'armée israélienne qui ont survolé la zone où il habite. Depuis l'entrée ... Lire la suite
-
La production industrielle italienne a légèrement rebondi en septembre (+1,5% sur un an) après un mauvais mois d'août (-2,4%), notamment dans les secteurs électronique et alimentaire, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat). La production ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer