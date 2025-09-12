 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 778,52
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Siemens devient sponsor officiel Digital Twin de la FIA
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 10:15

(Zonebourse.com) - Siemens annonce sa sélection par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) comme 'Official Digital Twin Sponsor' et rejoint le nouveau programme mondial de partenariats de la FIA. Le groupe élargit ainsi l'usage de son portefeuille logiciel Siemens Xcelerator pour concevoir et affiner les concepts aérodynamiques des monoplaces, de la Formule 1 à la Formule 4.

Depuis 2022, l'équipe aérodynamique de la FIA utilise Siemens Designcenter NX pour créer plus de 14 000 pièces en conception assistée par ordinateur et mener plus de 10 000 simulations numériques. Cette approche réduit fortement l'impact environnemental lié à la fabrication de prototypes et aux essais en soufflerie.

Cedrik Neike, CEO de Digital Industries chez Siemens rappelle que 'le sport automobile est un laboratoire vivant pour l'innovation'. Craig Edmondson, directeur commercial de la FIA, ajoute que ce partenariat illustre la volonté commune de promouvoir performance, sécurité et durabilité dans la mobilité.

Valeurs associées

SIEMENS
227,150 EUR XETRA -0,83%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La concession minière de Weda Bay Nickel, critiquée pour ses effets sur la forêt environnante, s'étend sur 45.000 hectares sur l'île de Halmahera aux Moluques (est). ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    L'Indonésie prend le contrôle d'une partie de la plus grande mine de nickel au monde
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:45 

    Les autorités indonésiennes ont pris le contrôle d'une partie de la plus grande mine de nickel au monde, en partie détenue de façon indirecte par le groupe minier français Eramet, en raison de l'absence de permis forestier, a déclaré un responsable indonésien. ... Lire la suite

  • Brut emploie quelque 250 salariés ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    CMA CGM grandit encore dans les médias en rachetant Brut
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:32 

    Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC. "Avec cette opération, CMA ... Lire la suite

  • La note souveraine de la France menacée de passer en catégorie inférieure par Fitch qui ouvre le bal des revues d'automne des agences de notation ( AFP / ANGELA WEISS )
    La note française menacée de passer en catégorie inférieure dès vendredi
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:31 

    Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d'en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: hausse de l'inflation à 2,2% confirmée en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.09.2025 09:44 

    L'inflation en Allemagne a bien augmenté en août pour la première fois de l'année, à 2,2% selon des chiffres définitifs publiés vendredi, le lendemain d'une réunion monétaire de la BCE qui a de nouveau maintenu ses taux inchangés. Le rythme de la hausse des prix ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank