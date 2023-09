Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: des plateformes de recharge VE avec Monta information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - Siemens et le fournisseur de plateformes de recharge pour véhicules électriques (VE) Monta se sont associés pour faciliter l'expansion des infrastructures de recharge à travers l'Europe.



Siemens utilisera le système de gestion des points de recharge de Monta pour gérer sa propre flotte et ses points de recharge, ainsi que pour proposer à ses clients une solution complète de recharge des véhicules électriques au travail.



' En utilisant le CPMS de Monta comme système d'exploitation, Siemens peut accélérer son ambition d'intégrer l'e-mobilité à la vie quotidienne en créant une infrastructure paneuropéenne pour les gestionnaires de flottes et d'installations d'entreprise '.



' Cela soutient nos ambitions visant à développer davantage l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ', a déclaré Markus Mildner, DG eMobility chez Siemens Smart Infrastructure.





