Siemens: commande de trains Mireo Plus H en Bavière

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce le début de la construction des trains à hydrogène pour le réseau Südostbayernbahn (Haute-Bavière) à la fin de l'année 2026.



La commande porte sur trois trains Mireo Plus H de 2 voitures. Commandés par l'État de Bavière, les trains à hydrogène remplaceront les trains diesel et permettront de réduire les émissions de CO2.



Siemens Mobility a également remporté un contrat de service pour le système d'approvisionnement en hydrogène des trains.



Les trains à hydrogène desserviront huit stations sur la ligne non électrifiée Mühldorf (Haute-Bavière) - Tüßling - Burghausen, d'une longueur de 32,3 kilomètres.



Andre Rodenbeck, CEO Rolling Material de Siemens Mobility : ' Nos trains à hydrogène sont dotés d'une technologie, à haute efficacité énergétique, avec une forte puissance d'entraînement, une longue portée de fonctionnement, et de faibles niveaux de bruit'.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 68,900 EUR XETRA +1,44%