Assystem: croissance de près de 8% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le cabinet d'ingénierie Assystem affiche au titre du premier trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 166,3 millions d'euros, soit une croissance totale de 7,8%, dont 3,5% en organique, 3,4% d'effet périmètre et 0,8% d'effet de change.



Les activités en France (59% du total) ont progressé de 0,7%, intégralement en organique, tandis que celles à l'international se sont accrues de 19,9%, dont 8,3% en organique. Le nucléaire a représenté 76% du chiffre d'affaires trimestriel.



Au regard des tendances observées en ce début d'exercice et en tenant compte d'un environnement incertain, Assystem confirme viser pour 2025 une légère croissance organique de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle d'activité stable.





Valeurs associées ASSYSTEM 38,200 EUR Euronext Paris +1,87%