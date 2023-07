Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: collaboration avec Prodea Investments en Grèce information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 16:58

(CercleFinance.com) - Siemens s'associe à Prodea Investments pour créer des bâtiments intelligents et durables en Grèce.



Prodea Investments devient la première société immobilière en Grèce à installer Building X, la plateforme de construction numérique basée sur l'IA de Siemens.



Building X permettra à Prodea Investments de numériser, de gérer et d'optimiser l'exploitation des bâtiments, tout en soutenant ses objectifs en matière d'efficacité énergétique.



' Nous nous réjouissons de l'étroite collaboration au niveau des installations et de l'ingénierie entre Prodea Investments et Siemens, dans le but d'assurer la réduction de la consommation d'énergie, la durabilité et la baisse du coût total de possession des bâtiments, tout en améliorant la valorisation du portefeuille pour Prodea Investments ', a déclaré Rahul Chillar, responsable de Building X chez Siemens Smart Infrastructure.