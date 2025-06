Siemens: Akiem commande 50 locomotives Vectron Dual Mode information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 17:34









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce que la société de leasing ferroviaire Akiem a passé une commande ferme pour 10 locomotives Vectron Dual Mode, assortie d'une option pour 40 unités supplémentaires.



Les premières livraisons sont prévues pour le quatrième trimestre 2026. Depuis 2021, Akiem a déjà commandé 100 locomotives Vectron auprès de Siemens Mobility.



Le modèle Vectron Dual Mode offre une puissance de 2,4 MW en mode électrique et de 2 MW en mode diesel, avec une vitesse maximale de 160 km/h.



Les locomotives seront exploitées en Allemagne et en Autriche, avec des perspectives d'utilisation à d'autres pays européens.



Fabien Rochefort, Directeur Général d'Akiem, souligne que 'ce modèle permet une transition efficace du diesel vers des solutions plus durables et participe à la modernisation du transport ferroviaire'.



À ce jour, Siemens Mobility a vendu plus de 2 700 locomotives Vectron à plus de 100 clients, pour une exploitation dans 20 pays européens.





