Siemens: acquisition de Danfoss Fire Safety

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure annonce l'acquisition de Danfoss Fire Safety, filiale du groupe danois Danfoss, spécialisée dans la technologie de suppression des incendies.



Cette acquisition renforcera l'offre de Siemens en matière de sécurité incendie durable, notamment grâce à la technologie de brumisation d'eau haute pression, qui est non polluante.



Danfoss Fire Safety sera intégré à l'unité Buildings de Siemens.



Susanne Seitz, directrice générale de cette unité, souligne que cette acquisition permettra à Siemens de répondre aux besoins croissants dans des secteurs tels que les centres de données et les tunnels.



La transaction doit être finalisée d'ici fin 2024.





