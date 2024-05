Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: achève un parc solaire pour l'Université de York information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir achevé les travaux d'un parc solaire de 200 kWc pour l'Université de York (Angleterre), situé dans le nouvel 'Institute for Safe Autonomy' de l'Université, dans le cadre d'un projet de recherche de 1,5 million de livres sterling.



Financé par le UK Research Partnership Investment Fund (UKRPIF), le projet renforcera les capacités de recherche de l'Institut qui cherche à développer et tester des robots et d'autres systèmes autonomes destinés à l'inspection et à la maintenance des panneaux solaires.



Le parc solaire constituera ainsi un ' laboratoire vivant ' pour l'Institut, tout en lui permettant d'atteindre un bilan énergétique 'net zéro' d'ici 2025, en produisant notamment plus de 80 % des 600 kWh d'électricité consommés quotidiennement par le bâtiment.





