Siemens: accord pour la cession d'activités en Chine à ABB

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé un accord pour acquérir l'activité d'accessoires de câblage de Siemens en Chine.



Cette acquisition élargira la portée du marché d'ABB et complétera son offre régionale à destination des clients dans le domaine des bâtiments intelligents.



L'acquisition porte notamment sur des accessoires de câblage, des systèmes de maison intelligente, des serrures intelligentes et d'autres produits périphériques d'automatisation domestique, qui continueront à porter la marque Siemens dans le cadre d'un accord de licence.



L'acquisition permettra également d'accéder à un vaste réseau de distribution couvrant 230 villes en Chine.



L'activité d'accessoires de câblage de Siemens en Chine a généré plus de 150 millions de dollars de revenus en 2023 et comprend plus de 350 employés.



La transaction devrait être finalisée au cours des douze prochains mois. Les termes financiers n'ont pas été divulgués.





