Siemens: accord-cadre de six ans avec Norgesnett

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure annonce avoir signé un accord-cadre de six ans avec Norgesnett pour fournir des appareillages sans gaz SF6 - comme le 8DJH 24 - Blue GIS - ainsi que des sous-stations compactes.



Norgesnett, opérateur de réseau en Norvège, adopte ces technologies pour promouvoir une distribution d'électricité durable.



L'appareillage 8DJH 24 - Blue GIS utilise Clean Air, un gaz naturel sans fluor et sans PFAS, avec un potentiel de réchauffement climatique quasi nul, pour l'isolation et la technologie d'interrupteur à vide de Siemens, réduisant ainsi l'empreinte carbone.



Cet accord permettra à Norgesnett de devenir le premier en Norvège à utiliser uniquement des appareillages sans SF6, économisant environ 1 200 tonnes de CO2 sur la durée de vie des produits.







