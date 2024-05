Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: accompagne la stratégie carbone de l'UEL information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 15:06









(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir que l'Université de East London (UEL) a réduit ses émissions de carbone de 10 % entre 2020/21 et 2022/23 dans la première phase de sa stratégie de neutralité carbone, visant un objectif de neutralité pour 2030.



En partenariat avec Siemens, UEL a mis en place un éclairage LED et amélioré les systèmes de gestion des bâtiments sur ses campus.



La deuxième phase comprend l'installation de 2 MW de panneaux solaires photovoltaïques et de 27 points de recharge électrique, visant à consommer 90 % de l'énergie zéro carbone produite sur les campus, avec le reste exporté vers le réseau national.





