Siemens a terminé la modernisation du réseau ferroviaire belge
Ce projet a permis de moderniser 2 274 kilomètres de voies grâce à la technologie de pointe ETCS (European Train Control System) de niveau 2.
Grâce à l'intégration de systèmes d'enclenchement avancés et à la mise en place d'une communication numérique continue, le projet apporte des améliorations significatives en termes d'efficacité opérationnelle et permet une circulation transfrontalière fluide des trains, en totale conformité avec les normes européennes.
Au sein du consortium, Siemens Mobility est chargé de la mise en oeuvre et de la modernisation des systèmes ETCS niveau 2 sur la majeure partie de l'infrastructure ferroviaire du pays.
Equans est en charge de l'installation complète sur site, y compris les travaux de génie civil, les travaux électriques, le déploiement du matériel et le câblage.
Valeurs associées
|239,1500 EUR
|XETRA
|+0,89%
