Siemens: a reçu une commande d'ÖBB en Autriche

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a reçu une commande des Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) pour 21 rames électriques Desiro ML supplémentaires.



Cette commande portera à 294 le nombre de trains Desiro ML de l'ÖBB, dont 236 sont déjà en service dans tout le pays.



À partir de 2026, les trains desserviront des lignes locales dans l'est du pays, en particulier la ligne principale entre Vienne Meidling et Floridsdorf et les lignes secondaires extérieures en Basse-Autriche.



Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock, Siemens Mobility, a déclaré : 'Le Desiro ML est un train régional qui a fait ses preuves à l'échelle internationale et qui obtient les meilleurs résultats en termes de satisfaction des passagers. Les rames électriques répondent aux normes de commodité les plus élevées.'





