Siemens a inauguré les premiers trains à batterie au Danemark
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 17:59
Sept trains Mireo Plus B de Siemens Mobility vont désormais être mis en service sur les lignes Holstebro-Skjern et Vemb-Lemvig-Thyborøn. Ils vont remplacer l'ancienne flotte diesel et permettre un transport ferroviaire silencieux et sans émissions dans la région du Jutland occidental.
Thomas Graetz, responsable des trains de banlieue et régionaux chez Siemens Mobility : " Le lancement de nos trains Mireo Plus B au Danemark est une étape importante. Il marque non seulement la première fois que nos trains à batterie circulent en dehors de l'Allemagne, mais démontre également comment notre technologie offre une solution durable et efficace pour les lignes non électrifiées. "
Valeurs associées
|236,000 EUR
|XETRA
|+0,08%
