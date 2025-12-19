 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Siemens a inauguré les premiers trains à batterie au Danemark
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 17:59

Siemens Mobility et l'opérateur danois Midtjyske Jernbaner ont officiellement inauguré les premiers trains à batterie du pays.

Sept trains Mireo Plus B de Siemens Mobility vont désormais être mis en service sur les lignes Holstebro-Skjern et Vemb-Lemvig-Thyborøn. Ils vont remplacer l'ancienne flotte diesel et permettre un transport ferroviaire silencieux et sans émissions dans la région du Jutland occidental.

Thomas Graetz, responsable des trains de banlieue et régionaux chez Siemens Mobility : " Le lancement de nos trains Mireo Plus B au Danemark est une étape importante. Il marque non seulement la première fois que nos trains à batterie circulent en dehors de l'Allemagne, mais démontre également comment notre technologie offre une solution durable et efficace pour les lignes non électrifiées. "


Valeurs associées

SIEMENS
236,000 EUR XETRA +0,08%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank