Siemens: a finalisé l'acquisition de la division IDT information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir finalisé l'acquisition de la division Industrial Drive Technology (IDT) d'ebm-papst.



Son portefeuille comprend des systèmes mécatroniques intelligents et intégrés, ainsi que des systèmes de conduite. Ces technologies sont utilisées dans les systèmes de transport autonomes et mobiles.



'Cette acquisition complète le portefeuille Siemens Xcelerator et renforce la position de Siemens en tant que fournisseur leader de solutions flexibles d'automatisation de la production' indique le groupe.



' Les nouveaux éléments du portefeuille élargissent et améliorent considérablement nos offres aux clients qui souhaitent automatiser et numériser leurs processus de production dans les usines intelligentes ', a déclaré Achim Peltz, DG de l'unité commerciale Motion Control chez Siemens Digital Industries.





Valeurs associées SIEMENS 216,250 EUR XETRA -0,64%