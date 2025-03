Siemens: a finalisé l'acquisition d'Altair Engineering information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'Altair Engineering, un fournisseur de logiciels sur le marché de la simulation et de l'analyse industrielles.



Cette acquisition a été réalisée pour une valeur d'entreprise d'environ 10 milliards de dollars.



'Avec cette acquisition, Siemens renforce son leadership en simulation et en intelligence artificielle (IA) industrielle en ajoutant de nouvelles capacités en simulation mécanique et électromagnétique, en calcul haute performance (HPC), en science des données et en IA' explique le groupe.



Avec l'acquisition d'Altair et les récentes expansions des usines de Siemens en Californie et au Texas, Siemens a investi plus de 100 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 20 dernières années.



' L'ajout des innovations révolutionnaires d'Altair à la plateforme Siemens Xcelerator créera le portefeuille de conception, d'ingénierie et de simulation le plus complet au monde alimenté par l'IA. Ensemble, nous aiderons nos clients à innover à l'échelle et à la vitesse nécessaires pour faire face à la complexité actuelle ', a déclaré Roland Busch, Président de Siemens Xcelerator.





