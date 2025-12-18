Siebert Williams initie la couverture d'American Electric Power avec 'buy' (acheter)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** La société de courtage Siebert Williams Shank & Co initie une couverture sur l'entreprise de services publics American Electric Power AEP.O avec une note d'achat, et fixe l'objectif de prix à 137 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 19,4 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Le courtier s'attend à ce que la croissance des bénéfices de l'entreprise au cours des cinq prochaines années soit alimentée par une forte demande d'électricité au détail et une expansion substantielle de la base tarifaire, soutenant une croissance régulière du BPA à long terme

** Le courtier prévoit un taux de croissance annuel moyen du bénéfice par action de 8,8 % jusqu'en 2030

** La transition vers l'énergie propre en cours et la demande croissante de l'IA, des centres de données et des secteurs industriels laissent présager une période à long terme de croissance de la charge des services publics supérieure à la moyenne, qui pourrait persister pendant des décennies - Siebert Williams

** En incluant les mouvements de la session, les actions ont augmenté de 25,3 % depuis le début de l'année