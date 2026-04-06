Sidley confie à un associé de Cravath la direction de la pratique des marchés de capitaux dans le domaine de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Un leader de la pratique des marchés de capitaux de Cravath, Swaine & Moore a rejoint Sidley Austin, s'ajoutant à une série de départs récents d'associés de Cravath et marquant au moins le dixième associé à rejoindre Sidley à New York en provenance d'un autre cabinet d'avocats cette année.

Scott Bennett a rejoint le bureau new-yorkais de Sidley Austin en tant que responsable de la pratique des marchés de capitaux technologiques, a indiqué le cabinet. M. Bennett a précédemment codirigé les pratiques de Cravath en matière de capital-risque et de capital-développement, ainsi que les pratiques en matière d'actifs numériques. L'arrivée de Bennett chez Sidley intervient un an après que le cabinet fondé à Chicago a embauché David Perkins , codirecteur de la pratique de Cravath en matière de capital-investissement . Bennett était l'un des associés de Cravath qui ont représenté la société de garde de crypto-monnaie BitGo lors de son introduction en bourse au début de l'année. Bennett a également travaillé sur l'introduction en bourse de Robinhood , ainsi que sur une levée de fonds de 3,4 milliards de dollars pour l'application de courtage en ligne.

"Sidley est une entreprise dynamique et en pleine croissance, et elle se développe dans de nombreux domaines de mon activité", a déclaré M. Bennett. Il a refusé de parler de ses clients.

Bennett est au moins le neuvième associé à quitter Cravath cette année. Le cabinet new-yorkais, dont les origines remontent à 1819, a toujours perdu peu d'associés. Cette situation a changé ces dernières années, avec le départ de certains associés et l'arrivée d'autres. Le cabinet aurait également rejoint ses rivaux en créant, ces dernières années, un niveau d'associés salariés sans participation au capital. Parmi les départs, on compte des associés qui ont rejoint Davis Polk & Wardwell , Paul Hastings et Willkie Farr & Gallagher, ainsi que des fonctions au sein d'entreprises. Un porte-parole de Cravath a déclaré que le cabinet souhaitait bonne chance à Bennett et a refusé de commenter les départs. Cravath a recruté six associés d'autres cabinets d'avocats et du gouvernement fédéral depuis le début de l'année 2025, dont Nicole Argentieri , l'ancienne directrice de la division criminelle du ministère de la Justice des États-Unis sous l'administration Biden. Le cabinet a promu en interne six de ses avocats au rang d'associés au début de l'année 2026.