Sidetrade : vers l'acquisition d'ezyCollect en Australie

(AOF) - Sidetrade, spécialistes des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce avoir signé des accords fermes en vue d’acquérir 100% du capital d’ezyCollect, acteur australien de référence dans la gestion de l’Order-to-Cash dédiée aux petites et moyennes entreprises (PME). Déjà numéro un en Europe et dans le Top 3 des leaders en Amérique du Nord, Sidetrade s’apprête à étendre son empreinte à la région Asie-Pacifique.

ezyCollect est un acteur SaaS de référence sur l'O2C dédié au mid-market. Avec 53 collaborateurs, plus de 1 100 entreprises clientes, représentant 19 milliards de dollars australiens de créances interentreprises gérées dans son Cloud et environ 320 000 débiteurs, ezyCollect s'est imposée en Australie et Nouvelle Zélande, avant d'engager récemment son expansion aux États-Unis.

AOF - EN SAVOIR PLUS