Sidetrade : un chiffre d'affaires annuel en hausse de 12%
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 18:10

Sidetrade, spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash, a dévoilé un chiffre d'affaires 2025 en progression de 12%, à 61,4 millions d'euros. Parallèlement, sur la même période, les revenus issus des abonnements SaaS ont augmenté de 18%, à 53,5 millions d'euros.

La société a relevé une contribution croissante de l'international et un nouveau relais de croissance en Asie-Pacifique.

Pour Olivier Novasque, président-directeur général et fondateur de Sidetrade : " Après un premier semestre compliqué au niveau des prises de commandes, lié à la fois au contexte macroéconomique et à un effet de base extrêmement défavorable -après un record absolu de prises de commande en S1 2024- nous avons progressivement retrouvé une dynamique commerciale cohérente sur la deuxième partie de l'année. Celle-ci devrait, logiquement, se poursuivre, voire s'accélérer, sur les trimestres à venir ".

Valeurs associées

SIDETRADE
213,000 EUR Euronext Paris +0,95%
