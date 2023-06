Sidetrade remporte un contrat avec un géant allemand des sciences de la vie

(AOF) - Sidetrade a signé un contrat mondial avec un géant allemand des sciences de la vie. Cet accord, d’une durée initiale de cinq ans, concerne spécifiquement l’utilisation de la solution d’intelligence artificielle de Sidetrade pour le lettrage, dénommée « CashApps ». Cette solution " automatisera le processus de réconciliation des factures, qui était auparavant effectué manuellement ou avec d’autres solutions du marché ".

" Grâce à ses algorithmes de Machine Learning, la solution CashApps permettra d'attribuer les avis de paiements clients aux factures en suspens, offrant ainsi une imputation automatisée dans plus de 90% des cas ", explique Sidetrade.

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services numériques)

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.