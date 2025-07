Sidetrade: le titre pâtit de prises de commandes décevantes information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 12:13









(Zonebourse.com) - L'action Sidetrade accuse jeudi l'une des plus fortes baisses du marché, le spécialiste des technologies de la relance client et de la collecte de cash pâtissant d'un niveau de prises de commandes jugé décevant.



A 11h45, le titre recule de plus de 6%, revenant ainsi à des plus bas de trois mois.



Le groupe a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 1er semestre en hausse de 18% à 29,3 millions d'euros, mais aussi dévoilé des prises de commandes de 5,88 millions d'euros, en retrait de 21% par rapport au premier semestre 2024 qui constituait un record historique.



Dans un communiqué, la société explique que son activité a été pénalisée par un attentisme des entreprises dans le lancement de nouveaux projets d'investissement



Les analystes de TP ICAP Midcap, qui sont à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 280 euros, évoquent ce matin une dynamique 'temporairement moins favorable' qui pourrait se maintenir sur le second semestre.



Chez Oddo BHF, qui réitère son opinion 'surperformance' avec une cible de 290 euros, on souligne que Sidetrade 'n'est pas immunisé face au contexte actuel (croissance moins tonique) mais dispose d'arguments pour se projeter au-delà de 2025', ajoutant que l'exercice en cours devrait constituer une année de transition avant une accélération de la dynamique en 2026.





Valeurs associées SIDETRADE 232,0000 EUR Euronext Paris -5,31%