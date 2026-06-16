Sidetrade déploie son IA chez Sodexo

La société IA native dédiée à l'order-to-cash (O2C) a annoncé le déploiement d'Aimie, son IA, chez le leader mondial de la restauration et des services.

Aimie s'appuie sur huit agents et permettra à Sodexo d'intégrer de nouvelles capacités d'intelligence artificielle dans ses processus de facturation et d'encaissement. La solution de Sidetrade permet notamment d'optimiser les actions de relance, de mieux prioriser les interactions avec les clients et de fluidifier le suivi des paiements, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité de service.

Aimie permet également aux équipes de se recentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment l'analyse et la relation client.