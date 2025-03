Sidérurgie: Thyssenkrupp supprime 1.800 postes supplémentaires

( AFP / INA FASSBENDER )

Le groupe industriel Thyssenkrupp en difficulté a annoncé jeudi la suppression d'environ 1.800 postes dans sa branche automobile, à cause de l'affaiblissement du secteur.

Les perspectives de l'industrie automobile mondiale restent "moroses", et les volumes de production "en dessous des plus plus bas historiques", a déclaré dans un communiqué Volkmar Dinstuhl, directeur de la division automobile pour justifier le plan de restructuration.

"Les discussions sur de nouveaux droits de douane créent une incertitude supplémentaire", a-t-il ajouté alors que le Président américain Donald Trump a menacé de taxer les voitures européennes à 25%, au lieu de 2,5% comme actuellement.

Le groupe, qui emploie 98.000 employés dans le monde, souhaite ainsi réaliser plus de 150 millions d'euros d'économies.

Cette nouvelle coupe s'ajoute aux suppressions annoncées en novembre dernier de 5.000 emplois dans l'acier et à l'externalisation de 6.000 postes d'ici 2030.

Elle fait suite à la perte nette de 51 millions d'euros essuyée au premier trimestre de l'exercice décalé 2024-2025, qui a conduit Thyssenkrupp à réviser à la baisse ses objectifs de vente pour l'année.

Dans la foulée de cette annonce, le cours de l'action Thyssenkrupp prenait 4,65% à la Bourse de Francfort.

Actif dans les matériaux, la construction navale, les pièces automobiles et technologies vertes, le groupe de Essen a déjà annoncé qu'il comptait se renflouer en préparant la scission de sa lucrative branche "Marine", qui a enregistré au premier trimestre une forte hausse de ses revenus et une importante commande de sous-marins.

Le groupe entend se séparer progressivement de Thyssenkrupp Steel, un processus accéléré en mai avec l'acquisition de 20% des parts par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, via sa holding EPCG.

Ces mauvaises nouvelles illustrent les difficultés de l'industrie allemande, pilier de la première économie européenne, dont le PIB a rétréci de 0,2% en 2024, après une contraction de 0,3% en 2023.

Les constructeurs automobiles sont à la peine, affaiblis par la chute des ventes et de leurs marges. Le leader européen Volkswagen a annoncé cet hiver la suppression de 35.000 emplois en Allemagne, une première historique.