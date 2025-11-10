 Aller au contenu principal
Siddhant Awasthi, responsable du Cybertruck chez Tesla, quitte son poste après huit ans
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 07:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Siddhant Awasthi, responsable du programme Cybertruck de Tesla TSLA.O , a annoncé dimanche en fin de journée qu'il quittait le constructeur américain de véhicules électriques après plus de huit ans passés au sein de l'entreprise.

M. Awasthi, qui a commencé sa carrière chez Tesla en tant que stagiaire, a récemment supervisé le programme Cybertruck depuis sa phase d'ingénierie jusqu'à la production à grande échelle, en dirigeant les efforts en matière de stratégie produit, d'amélioration de la qualité et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'après son profil LinkedIn.

En plus de diriger l'initiative Cybertruck, il a également pris la direction du programme Model 3 de Tesla en juillet dernier.

"Il y a huit ans, lorsque j'ai commencé en tant que stagiaire, je n'aurais jamais imaginé avoir un jour l'opportunité de diriger le programme Cybertruck et de l'amener à la réalité", a écrit M. Awasthi dans un message publié sur LinkedIn dimanche en fin de journée.

Le constructeur automobile dirigé par Elon Musk a enregistré un nombre record de livraisons au troisième trimestre, grâce à la ruée des acheteurs américains qui ont tenté de bénéficier d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars avant qu'il n'expire le 30 septembre. Toutefois, les analystes s'attendent à une chute brutale au quatrième trimestre, à mesure que l'incitation à l'achat de VE disparaît.

Les ventes du Cybertruck ont connu des difficultés, Tesla ayant offert des milliers de dollars de remises sur les véhicules en stock au cours des derniers mois.

Un rappel américain déposé en mars indiquait que 46 096 Cybertrucks avaient été produits entre l'introduction du véhicule en novembre 2023 et le début de cette année.

Véhicules électriques



