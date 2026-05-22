 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sichuan Kelun-Biotech atteint son plus haut niveau depuis quatre semaines grâce aux résultats positifs d'un essai clinique sur le cancer du poumon mené avec Merck
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 07:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Le titre de Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical 6990.HK coté à Hong Kong a bondi de 10,1 % pour atteindre 499,6 HK$, son plus haut niveau depuis le 22 avril

** L'action de l'actionnaire principal, Sichuan Kelun Pharmaceutical 002422.SZ , a bondi de 9,8 % à 35,57 yuans, son plus haut niveau depuis le 17 avril ** Sichuan Kelun-Biotech a déclaré jeudi que son traitement expérimental associé au Keytruda MRK.N de son partenaire Merck, avait amélioré la survie sans progression chez les patients atteints d'un cancer du poumon avancé, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase avancée

** L'essai a évalué le médicament sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), en association avec le traitement anticancéreux Keytruda, en tant que traitement de première intention chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé, par rapport au Keytruda seul

** Depuis le début de l'année, l'action de Hong Kong a progressé de 20,9 %, tandis que celle de la société mère cotée à Shenzhen a augmenté de 19,4 %

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 834,92 Pts Six - Forex 1 +1,08%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 688,00 Pts Six - Forex 1 +1,19%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
MERCK
115,870 USD NYSE +2,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/05/2026 à 07:07:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump à Washington, aux Etats-Unis, le 21 mai 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Trump sabre des restrictions sur de puissants gaz à effet de serre
    information fournie par AFP 22.05.2026 07:47 

    Donald Trump a annoncé jeudi la levée de restrictions imposées par l'ancien président Joe Biden sur de puissants gaz à effet de serre responsables du changement climatique et utilisés dans la réfrigération et la climatisation, promettant une baisse du coût de la ... Lire la suite

  • CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam
    L'Europe vue dans le vert, espoirs d'un accord au Moyen-Orient malgré les divergences persistantes
    information fournie par Reuters 22.05.2026 07:46 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, investisseurs espérant des avancées dans les négociations ‌de paix entre les États-Unis et l'Iran, même si les deux parties ne parviennent toujours pas à s'entendre ... Lire la suite

  • EURONEXT NV : Le mouvement reste haussier
    EURONEXT NV : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.05.2026 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Des membres du personnel soignant en combinaison de protection transportent un patient à Rwampara après qu'un hôpital a été incendié par des manifestants qui s'étaient vu refuser l'accès aux corps de leurs proches décédés du virus Ebola, le 21 mai 2026 en RDCroups. ( AFP / Seros MUYISA )
    L'épidémie d'Ebola se propage en RDC, des cas signalés au Sud-Kivu
    information fournie par AFP 22.05.2026 07:20 

    Ebola continue de se propager en RDC où des premiers cas de transmission ont été signalés jeudi dans la province orientale du Sud-Kivu, tandis que la riposte sanitaire peine à s'organiser et a donné lieu à des scènes de chaos dans celle de l'Ituri, foyer de l'épidémie. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,62 -0,29%
CAC 40
8 086 -0,39%
Or
4 533,07 -0,27%
TOTALENERGIES
80,26 +0,82%
NANOBIOTIX
33,52 -9,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank