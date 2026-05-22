Sichuan Kelun-Biotech atteint son plus haut niveau depuis quatre semaines grâce aux résultats positifs d'un essai clinique sur le cancer du poumon mené avec Merck

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 mai - ** Le titre de Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical 6990.HK coté à Hong Kong a bondi de 10,1 % pour atteindre 499,6 HK$, son plus haut niveau depuis le 22 avril
** L'action de l'actionnaire principal, Sichuan Kelun Pharmaceutical 002422.SZ , a bondi de 9,8 % à 35,57 yuans, son plus haut niveau depuis le 17 avril ** Sichuan Kelun-Biotech a déclaré jeudi que son traitement expérimental associé au Keytruda MRK.N de son partenaire Merck, avait amélioré la survie sans progression chez les patients atteints d'un cancer du poumon avancé, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase avancée
** L'essai a évalué le médicament sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), en association avec le traitement anticancéreux Keytruda, en tant que traitement de première intention chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé, par rapport au Keytruda seul
** Depuis le début de l'année, l'action de Hong Kong a progressé de 20,9 %, tandis que celle de la société mère cotée à Shenzhen a augmenté de 19,4 %
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