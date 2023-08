Si les résultats du S1 ont déçu les attentes, les perspectives en termes de chiffre d’affaires ont été confirmées ; faut-il s’attendre à d’autres financements dilutifs ? (Gaussin)

Si les résultats du S1 ont déçu les attentes, les perspectives en termes de chiffre d’affaires ont été confirmées ; faut-il s’attendre à d’autres financements dilutifs ?

PUBLICATION RES./CA

Au premier semestre 2023, Gaussin a réalisé un chiffre d’affaires moitié moindre qu’en 2022 principalement en raison d’un recul des ventes de Metalliance (activités en sous sol) et de véhicules portuaires. Portés par les commandes d’Amazon, les stocks ont également fortement augmenté. En outre, le groupe a récemment réalisé une levée de fonds au travers d’un financement par actions, une opération dilutive. Alors que le groupe a besoin de financer la montée en puissance de sa production et de ses livraisons, ce mode de financement est susceptible d’entraîner une nouvelle dilution importante.

ACTUALITÉ

Principaux chiffres concernant le S1

un chiffre d’affaires de 13,6m€, en baisse de 49% par rapport à 2022;

un carnet de commandes de 155,5m€, en hausse de 20% par rapport à 2022.

Autres faits marquants

les livraisons des 329 tracteurs à Amazon ont commencé ;

levée de 7m€ au travers l’émission de 7m de warrants ;

possibilité de financement par actions, impliquant une nouvelle dilution.

ANALYSE

Analyse du S1

Le repli du chiffre d’affaires du premier semestre s’explique par la baisse de la demande dans le segment des ports maritimes et des conteneurs (APM), avec des ventes en chute de 87% à 0,8m€. A 8,6 millions d’euros, le chiffre d’affaires de Metalliance s’est contracté de 32%. Du côté des bonnes nouvelles, à 3,9m€, le chiffre d’affaires de Logistics & E-Commerce (TSBM et ATM) a progressé de 26%. Par rapport à 2022, le recul des revenus de licences et de royalties a atteint 55%. Malgré une quasi-stabilité à 94,7m€ dans la logistique et du commerce électronique, le carnet de commandes s’est étoffé au premier semestre, porté par des commandes dans la métallurgie en hausse de 94% à 58,7m€. A 155,5m€, le total des commandes a progressé de 20%.

Présentation du programme de livraison d’Amazon et livraison du premier véhicule

En juin, Gaussin a présenté son programme de livraison dans le cadre de la commande d’Amazon portant sur 329 véhicules. Le groupe prévoit de terminer l’ensemble de la flotte d’ici fin 2023. Alors que le premier véhicule a été livré en juillet, les livraisons devraient progressivement s’accélérer au cours des prochains mois.

Les perspectives dépendent des livraisons à Amazon

Dans son communiqué, Gaussin confirme son objectif de porter son chiffre d’affaires au-delà de 100m€ en 2023. La réalisation de telles ambitions dépendra de la croissance de Metalliance, des commandes Amazon et des revenus de Licences. Selon nous, les livraisons à commande Amazon seront tributaires du financement du fonds de roulement. Il est donc possible qu’une partie des commandes soit livrée en 2024.

Le financement par actions entraîne un risque de dilution

La semaine dernière, Gaussin a annoncé une levée de fonds via une augmentation des fonds propres de 7m€ découlant de l’émission de 7 millions d’actions. Conformément à l’accord initial, le montant maximum levé ne pouvait excéder 30m€. Ces financements sont cruciaux pour permettre à Gaussin d’honorer ses commandes importantes et seront très probablement complétés. Il existe donc un risque de dilution supplémentaire pour les actionnaires actuels.

IMPACT

Compte tenu de l’ensemble des événements évoqués ci-dessus, nous avons actualisé nos prévisions et le nombre d’actions, et nous tablons sur une révision en forte baisse de notre objectif de cours. Il convient de noter que la dernière levée de fonds par le groupe a été réalisée via une equity line dont le tirage pourrait être accru.