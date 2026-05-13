Shutterstock va verser 35 millions de dollars pour régler un litige avec la FTC américaine concernant ses formules d'abonnement et les résiliations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des accusations, aucun aveu de faute, fusion en cours) par Jonathan Stempel

Shutterstock SSTK.N versera 35 millions de dollars pour régler les accusations portées par la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, selon lesquelles le fournisseur en ligne de banques d'images, de graphiques et de vidéos aurait induit les consommateurs en erreur au sujet de ses formules d'abonnement et rendu leur résiliation difficile, a déclaré l'agence.

L'accord conclu mercredi met fin aux accusations selon lesquelles Shutterstock aurait dissimulé des informations importantes aux consommateurs souhaitant obtenir une licence pour du contenu sur son site web via des formules d'abonnement annuel ou des « packs » de ressources à la demande. La FTC a déclaré que ce paiement offrait une « réparation intégrale » aux consommateurs lésés par les pratiques illégales de facturation et de résiliation de la société basée à New York.

* Shutterstock était accusée de ne pas avoir divulgué que son forfait « annuel, payable mensuellement » se renouvelait automatiquement et exposait les consommateurs à des frais de résiliation substantiels.

* La FTC a déclaré que les abonnés souhaitant résilier leur abonnement se heurtaient également à des obstacles, notamment de longs délais d'attente au téléphone, de multiples étapes de suivi pour résilier par e-mail et l'obligation de parcourir huit pages de documents avant de pouvoir résilier.

* Shutterstock aurait également omis d'indiquer clairement que les packs, qu'elle présentait comme parfaits pour des projets « ponctuels », seraient automatiquement renouvelés après un an et rechargés une fois entièrement utilisés.

* Christopher Mufarrige, responsable de la protection des consommateurs à la FTC, a déclaré dans un communiqué que lorsque les entreprises dissimulent des conditions essentielles, n'obtiennent pas le consentement éclairé des consommateurs avant de leur facturer des frais et rendent les résiliations fastidieuses, « elles privent les consommateurs de la possibilité de faire des choix éclairés, ce qui porte atteinte à la souveraineté des consommateurs et entrave la concurrence ».

* Shutterstock n'a ni admis ni nié avoir commis des infractions en acceptant de conclure un accord. L'entreprise et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Shutterstock a accepté en janvier 2025 d'être rachetée

par son concurrent Getty Images GETY.N , créant ainsi une société alors évaluée à 3,7 milliards de dollars. Les régulateurs américains et européens examinent toujours cette fusion.