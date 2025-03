Showroomprivé : un exercice 2024 difficile

(AOF) - Showroomprivé a essuyé une perte nette de près de 40 millions d'euros en 2024 notamment en raison d'une «réévaluation de la dette d'acquisition de The Bradery», l'une de ses trois plateformes. Le groupe, qui avait enregistré un bénéfice net de 500 000 euros un an plus tôt, explique que sans cet élément exceptionnel, la perte nette aurait été de 17 millions d'euros. Le groupe européen spécialisé dans le smart shopping a vu son Ebitda s'effondrer de 90,4% à 2,3 millions d'euros et sa marge brute se replier de 8%. Les ventes ont baissé de 4,5% à 646,5 millions d'euros.

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 12,1 millions d'euros en 2024 contre 10,2 millions en 2023.

"Confronté à un début d'exercice difficile sur son métier cœur, Showroomprivé a déjà mis en place plusieurs actions de redynamisation, inscrites dans la philosophie du plan ACE, qui généreront des effets plus significatifs au fur et à mesure de l'exercice", indique la société qui publiera le 30 avril ses résultats du premier trimestre.

