SHOWROOMPRIVE : SHOWROOMPRIVÉ PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2026

SHOWROOMPRIVÉ PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2026

La Plaine Saint Denis, France, le 10 février 2026, 8h00 CET – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce la publication de son agenda financier 2026.

Calendrier financier

Évènements Dates* Résultats du 1 er semestre 2025 26 février 2026 Résultats annuels 2025 25 mars 2026 Assemblée Générale 2024 26 mars 2026 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 29 avril 2026 Assemblée Générale 2025 25 juin 2025

(*) : Les communiqués seront diffusés après fermeture des marchés. Les dates sont indicatives et susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

