SHOWROOMPRIVE : Showroomprivé annonce la signature d'un accord de cession de The Bradery

Signature de la documentation contractuelle définitive dans la continuité de la lettre d'intention annoncée le 15 octobre 2025

Premier paiement de 19 M€ au closing de l'opération

Mise en place d'un crédit-vendeur d'un montant de 3 M€, remboursable en 2027, 2028 et 2029

Closing de l'opération prévu d'ici le 31 décembre 2025, sous réserve de la confirmation de l'obtention du financement par les acquéreurs

La Plaine Saint Denis, France, le 4 décembre 2025, 18h30 CET – Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce avoir signé un accord définissant les conditions de l'opération de cession de sa participation de 52,75% dans Symmetric SAS détenteur de la marque The Bradery, à Timothée Linyer et Edouard Caraco, ses deux dirigeants et fondateurs.

Cette signature intervient dans le prolongement de la lettre d'intention signée et annoncée le 15 octobre 2025, une étape clé vers la finalisation de la transaction. Les deux fondateurs de The Bradery rachèteraient 52,75% du capital détenu par Showroomprivé pour un montant total de 22 M€, étant précisé qu'un acompte sur dividendes de 1 M€ a déjà été perçue par la Société.

La transaction, réalisée intégralement en numéraire, matérialise la forte plus-value réalisée par Showroomprivé, générée par le succès rencontré par la plateforme depuis son intégration au sein de Showroomprivé.



Détail des modalités financières dans le cadre de l'opération de cession

Showroomprivé percevra un paiement de 19 M€ au closing de l'opération.

au closing de l'opération. Mise en place d'un crédit-vendeur d'un montant total de 3 M€ , remboursable en trois échéances annuelles identiques en 2027, 2028 et 2029.

, remboursable en trois échéances annuelles identiques en Ces montants interviennent en complément d'un acompte sur dividendes déjà perçu de 1 M€.

Showroomprivé bénéficiera par ailleurs de compléments de prix (earn-out) en fonction de l'atteinte de certains objectifs par The Bradery, conformément à la lettre d'intention initiale.

(earn-out) en fonction de l'atteinte de certains objectifs par The Bradery, conformément à la lettre d'intention initiale. Finalisation de l'opération (closing) attendue d'ici au 31 décembre 2025 , sous réserve de la confirmation de l'obtention du financement par les acquéreurs

Cette opération conclurait le succès du rapprochement entre les deux groupes, tout en valorisant les bases qui leur ont permis de nouer leur fructueuse collaboration. L'objectif reste de capitaliser sur les synergies opérationnelles entre les deux groupes dans un cadre agile, préservant l'indépendance de chacun des partenaires.

David Dayan, Président-directeur général de Showroomprivé , commente : « La signature des accords définitifs de l'opération de cession marque une étape importante pour le Groupe : elle matérialise contractuellement la valeur créée avec The Bradery au cours des dernières années et se traduit par un renforcement de notre structure financière à très court terme. Dans un environnement où la discipline de trésorerie et la sélectivité de nos investissements sont clés, cette opération illustre notre capacité à monétiser nos succès tout en restant fidèles à notre stratégie : améliorer notre profil de rentabilité et concentrer nos ressources sur les projets où nous apportons le plus de valeur. »

