SHOWROOMPRIVE : Showroomprivé annonce la finalisation de la cession de The Bradery à ses fondateurs
information fournie par Actusnews 22/12/2025 à 08:30

La Plaine Saint Denis, France, le 22 décembre 2025, 8h30 CET – Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce la finalisation (« closing » ) de l'opération de cession de sa participation de 52,75 % dans Symmetric SAS, société détentrice de la marque The Bradery, au profit de ses deux fondateurs et dirigeants, Timothée Linyer et Édouard Caraco.

Cette finalisation intervient dans la continuité de la lettre d'intention annoncée le 15 octobre 2025 puis de la signature de la documentation contractuelle définitive communiquée le 4 décembre 2025, et après levée des conditions suspensives prévues, notamment la confirmation du financement par les acquéreurs.

Rappel des principales modalités financières de l'opération

Conformément aux termes annoncés, Showroomprivé a perçu un paiement de 19 M€ en numéraire. L'opération comprend également la mise en place d'un crédit-vendeur de 3 M€, remboursable en trois échéances annuelles identiques en 2027, 2028 et 2029, ainsi qu'un acompte sur dividendes de 1 M€ déjà encaissé antérieurement.

Cette transaction matérialise la création de valeur significative réalisée par Showroomprivé depuis son entrée au capital de The Bradery en 2022.

Modalités des compléments de prix

Showroomprivé bénéficiera par ailleurs de compléments de prix (earn-out) conditionnés à l'atteinte de certains objectifs de performance par The Bradery, conformément aux principes définis dans la lettre d'intention initiale et repris dans la documentation contractuelle :

  • Compléments de prix calculés sur la base des EBITDA atteints au cours des exercices 2027 / 2028 / 2029,
  • Et payables respectivement fin 2028 / fin 2029 / fin 2030.

Ces mécanismes visent à permettre à Showroomprivé de rester associé à la poursuite de la création de valeur de The Bradery sur les exercices à venir.

Modalités d'accompagnement

Parallèlement à cette cession, une convention d'accompagnement a été conclue qui encadre l'assistance par les fondateurs de The Bradery pour accompagner SRP Group dans des domaines clés, comme la transition technologique et le marketing digital, jusqu'à fin 2028.

Cette opération conclut avec succès le rapprochement stratégique entre Showroomprivé et The Bradery, dans un esprit de partenariat, tout en permettant à Showroomprivé de renforcer sensiblement sa structure financière et de poursuivre l'exécution de sa stratégie centrée sur la rentabilité et l'optimisation de l'allocation du capital.

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2024 un volume d'affaires brut TTC [1] de près de 1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 650 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

