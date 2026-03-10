 Aller au contenu principal
SHOWROOMPRIVE : Nombre de droits de vote et d'actions au 28 février 2026
information fournie par Actusnews 10/03/2026 à 18:00

SRP GROUPE

Société anonyme au capital de 4 761 871,68 euros

Siège social : 1 Rue des Blés – Zac Montjoie – 93212 LA PLAINE SAINT-DENIS

524 055 613 R.C.S. BOBIGNY

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant le capital
Nombre de droits de vote brut [1]
28/02/2026 119 046 792
157 629 635

[1] Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le nombre de droits de vote brut (ou droits de vote théoriques) est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.


Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96936-srpg-nombre-de-droits-de-vote-et-d_actions-au-28-fevrier-2026.pdf

