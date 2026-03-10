SHOWROOMPRIVE : Nombre de droits de vote et d'actions au 28 février 2026

SRP GROUPE
Société anonyme au capital de 4 761 871,68 euros
Siège social : 1 Rue des Blés – Zac Montjoie – 93212 LA PLAINE SAINT-DENIS
524 055 613 R.C.S. BOBIGNY
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|
Nombre de droits de vote brut [1]
|28/02/2026
|119 046 792
|
157 629 635
[1] Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le nombre de droits de vote brut (ou droits de vote théoriques) est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
