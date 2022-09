Showroomprivé - Initiation: Pourquoi se priver? Opinion: Achat - Objectif: 2,20 € - Potentiel: +87,6%

16 ans après sa création, Showroomprivé (SRP) est devenu un acteur incontournable du e-commerce et le n°2 de la vente évènementielle en France. En 2021, il a ainsi réalisé un volume d'affaires (GMV) de près de 1 Mds€, livré 13,7 M de commandes et ce sont plus de 11 M de personnes qui ont effectué au moins un achat sur les plateformes du Groupe depuis son lancement.

Son succès repose sur trois piliers : la mise en place d'un cercle vertueux, une offre à 360° et la maitrise de l'ensemble de la chaîne de valeur.

En effet, SRP a su se rendre attractif à la fois pour les marques et les consommateurs : la croissance du nombre de membres et la capacité du groupe à vendre des volumes de plus en plus importants contribuent à attirer davantage de marques partenaires, tandis que l'accès à un portefeuille de marques de plus en plus fourni contribue à attirer de nouveaux membres sur la plateforme et à stimuler le taux de conversion des membres en acheteurs.

Afin d'alimenter ce cercle vertueux, SRP a structuré une offre à 360° qui s'articule autour de 2 axes principaux : les ventes évènementielles, via plusieurs plateformes complémentaires, et une gamme de services destinés aux marques partenaires.

A ce titre l'acquisition de The Bradery en début d'année a permis de renforcer son offre et de le positionner sur un segment de clientèle plus jeune et plus premium.