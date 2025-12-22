Showroomprivé finalise la cession de The Bradery

(AOF) - Showroomprivé a annoncé la finalisation de la cession de sa participation de 52,75% dans Symmetric SAS, société détentrice de la marque The Bradery, au profit de ses deux fondateurs et dirigeants. La société Showroomprivé a perçu un paiement de 19 millions d’euros en numéraire. L’opération comprend également la mise en place d’un crédit-vendeur de 3 millions d’euros, remboursable en trois échéances annuelles identiques en 2027, 2028 et 2029 ainsi qu’un acompte sur dividende de 1 million d’euros déjà encaissé.

Showroomprivé bénéficiera par ailleurs de compléments de prix conditionnés à l'atteinte de certains objectifs de performance par The Bradery.

