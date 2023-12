SHOWROOMPRIVE : ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE : SHOWROOMPRIVÉ CRÉE UN COMITÉ DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE AU SEIN DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Plaine Saint Denis, le 14 décembre 2023 – Le Conseil d'administration de Groupe Showroomprivé, réuni le 14 décembre 2023, a décidé de créer en son sein un comité dédié aux sujets de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), afin que l'ensemble des enjeux RSE du Groupe, tant en termes de définition de la stratégie que de reporting extra-financier puissent bénéficier d'une supervision au plus haut niveau de gouvernance du Groupe. Le Conseil d'administration a, au cours de la même réunion, nommé les membres de ce nouveau Comité et revu la composition des autres comités du Conseil.

Création d'un comité dédié à la responsabilité sociétale de l'entreprise et missions

Le Conseil d'administration, en préparation de l'évolution des exigences légales et réglementaires en matière de RSE, ainsi que les recommandations du code de gouvernance des entreprises AFEP-MEDEF auquel il se réfère, a décidé de créer un nouveau comité dédié aux sujets RSE. Ce comité aura notamment pour missions :

l'examen des propositions de la direction générale en matière de politique RSE

la proposition et le suivi de l'atteinte des objectifs de la politique RSE

la revue du reporting extra-financier

l'émission de recommandations concernant les critères sociaux et environnementaux pour les rémunérations variables des dirigeants exécutifs

Le Comité RSE se réunira également une fois par an avec le Comité d'audit afin d'examiner l'ensemble des risques du Groupe et de réaliser une revue globale des documents de reporting financier et extra-financier du Groupe.

David Dayan, Co-fondateur de Showroomprivé et Président-Directeur Général de Groupe Showroomprivé, a déclaré : « La création de ce comité traduit l'ambition portée par l'ensemble du Groupe d'accélérer la transformation de ses activités afin de concilier du mieux possible croissance et responsabilité. Cela rejoint les aspirations de nos clients mais aussi les convictions profondes de l'ensemble des équipes, pleinement engagées dans la réinvention de notre modèle. »

Ce comité sera composé de Clémence Gastaldi, administratrice indépendante qui en sera la Présidente, d'Olivier Marcheteau, administrateur indépendant, et de Brigitte Tambosi, administratrice.

Clémence Gastaldi est actuellement directrice générale d'AXA Prévoyance et Patrimoine. Elle a utilisé le cadre de la société à mission pour renforcer l'impact sociétal et environnemental de cette business unit.

Ingénieur AgroParisTech, Clémence a débuté sa carrière au sein du cabinet du Boston Consulting Group avant de rejoindre AXA où elle a été en charge de l'équipe de planification stratégique du groupe. Elle a ensuite créé et dirigé l'équipe de marketing et de développement commercial pour le retail d'AXA France puis a été directrice générale de la région Sud Est d'AXA France.

Olivier Marcheteau a été Directeur Général de la startup française Vestiaire Collective, leader mondial de la Mode et du Luxe d'occasion, de 2014 à 2019.

Il a débuté sa carrière chez Procter & Gamble puis chez Nike. Il rejoint Microsoft en 2004 et devient en 2006 le directeur France de MSN. En 2008, il est nommé à la tête des « consumer products » de Microsoft en France.

Arrivé chez Casino en octobre 2010 en tant que président de C-discount et directeur e-commerce non alimentaire du groupe, il développe le site marchand, ouvre sa marketplace et pilote notamment l'acquisition de Monshowroom et le lancement de Cdiscount en Colombie, au Vietnam et en Thaïlande.

Brigitte Tambosi est diplômée d'HEC et titulaire d'un Master 1 de l'université Paris II Panthéon-Assas et d'un Master 2 de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne en droit des affaires et fiscalité.

Elle a exercé la profession d'avocate au sein du bureau parisien d'un grand cabinet anglo-saxon pendant sept ans et a été impliquée dans de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux en accompagnement de grandes entreprises françaises et internationales.

En janvier 2014, elle rejoint le groupe Carrefour où elle exerce les fonctions de Directrice Juridique Développement Corporate. Elle y a assuré le pilotage juridique de diverses opérations d'acquisition, de cession, d'introduction en bourse et de partenariats stratégiques du groupe, notamment dans le secteur de l'e-commerce.

Composition du Comité d'audit

Afin de lui permettre d'assurer pleinement ses fonctions de membres du Comité RSE, le Conseil d'administration et Olivier Marcheteau ont convenu qu'il était souhaitable que celui-ci quitte son mandat de membre du Comité d'audit.

En remplacement d'Olivier Marcheteau, le Conseil d'administration a souhaité nommer Clémence Gastaldi en tant que nouvelle membre du Comité d'audit. Cela permettra au Comité RSE de disposer de membres communs avec le Comité d'audit et avec le Comité des nominations et des rémunérations, qui feront le lien entre les travaux des différents comités pour l'ensemble des sujets transverses.

Composition des comités du Conseil

A compter du 1 er janvier 2024, le Comité RSE se composera des membres suivants :

Clémence Gastaldi, Administratrice indépendante, Présidente du Comité RSE

Olivier Marcheteau, Administrateur indépendant, Membre du Comité RSE

Brigitte Tambosi, Administratrice, Membre du Comité RSE

A compter du 1 er janvier 2024, le Comité d'audit se composera des membres suivants :

Sophie Moreau-Garenne, Administratrice indépendante, Présidente du Comité d'audit

Cyril Vermeulen, Administrateur indépendant, Membre du Comité d'audit

Clémence Gastaldi, Administratrice indépendante, Membre du Comité d'audit

PRochaines informations

Résultats annuels 2023 le 14 mars 2024

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2022 un volume d'affaires brut TTC [1] de près de 950 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 657 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, co-fondateur, et emploie plus de 1 000 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

[1] Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus