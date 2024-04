SHOWROOMPRIVE : EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSEE A L' ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2024

Renouvellement de Michael Dayan en tant qu'Administrateur, dont le mandat arrive à échéance le 19 juin 2024

Nomination d'Amanda de Montal en tant qu'Administratrice en remplacement d'Eric Dayan, dont le mandat arrive à échéance le 19 juin 2024 ;

Nomination en tant que nouvel Administrateur d'Eric Sitruk ;

Renouvellement du mandat de Benoît Camps en tant que Censeur, dont le mandat arrive à échéance le 19 juin 2024

La Plaine Saint Denis, France, le 26 avril 2024 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans le smart shopping , annonce le projet d'évolution de la composition du Conseil d'administration qui sera proposé lors de l'assemblée générale du 19 juin 2024.

Les mandats de Michael Dayan , Amanda de Montal , Eric Sitruk et Benoit Camps seraient d'une durée de 4 exercices, et expireraient à l'issue de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 .

Résumé du CV d'Eric Sitruk

Après des études universitaires d'économie, Eric Sitruk fonde à 20 ans en 1984 sa première entreprise de fabrication de prêt à porter féminin qui deviendra la marque Bel Air.

Fin des années 1980, il lance une chaîne de bijouterie horlogerie « Goldfinger » qui deviendra rapidement une référence dans le discount de l'or. Parallèlement il ouvre une vingtaine de bureaux de change à l'occasion de la dérégulation de l'activité de change de devises.

En 1989, Eric Sitruk rachète au groupe Accor sa filiale SGED (Société Générale d'Exploitation des drugstores) , notamment propriétaire du Drugstore Opéra, revendu 3 ans plus tard au groupe Celio.

Cette opération est le prélude à une diversification dans l'immobilier à travers des dizaines d'opération de marchands de biens et de promotion à Paris. Depuis quelques années, Eric Sitruk a diversifié ses actifs en prenant des participations minoritaires dans des entreprises de taille intermédiaire (notamment SRP Groupe , IZAC , MOMA GROUPE , TOMCAT CAPITAL ).

Résumé du CV d'Amanda de Montal

Elevée au Royaume Uni et aux Etats-Unis, Amanda de Montal est diplômée de Sciences Po Paris .

Elle commence sa carrière au sein du géant des Cosmétiques, le groupe L'Oréal , puis après 5 ans embarque dans une vie d'entrepreneur.

Tout d'abord en créant une marque de Swimwear appelée « Colors do Brasil », distribuée en Europe, Etats-Unis et Moyen Orient, qu'elle revend en 2008 à un groupe américain.

Amanda créé ensuite une société de conseil spécialisée en Innovation participative et développe pour de grands groupes (CVS, Sanofi et L'Oréal) dans le monde entier des concours en interne pour encourager “ l'intrapreneuriat " et le partage des best practices. Depuis 15 ans ces initiatives ont permis de générer des nouvelles idées disruptives, résoudre des problèmes et favoriser la culture de l'innovation. Elles ont également permis d'ancrer le sentiment d'appartenance des collaborateurs au sein des groupes.

En 2018, en parallèle à ses activités de conseil , Amanda lance la maison éponyme Amanda de Montal , qui propose parfums d'intérieur et bougies exclusifs aux parfums inspirés de l'Armagnac familial. Avec cette collection éco-responsable , développée par des artisans français et façonnée dans un ESAT, Amanda affirme son engagement pour le luxe Made in France , l'artisanat, l'inclusion et la diversité.

Elle siège également au Conseil d'administration de l'Armagnac de Montal.

PERSPECTIVES

Dans le cas où l'assemblée générale approuverait les renouvellements et nominations proposés, la composition du Conseil d'administration serait la suivante :

Nombre d'administrateurs Nombre d'administrateurs indépendants Proportion d'administrateurs indépendants Proportion Hommes-Femmes Post AG du 19 juin 2024 11 4 Total 36% 55% - 45%

4 Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus