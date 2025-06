SHOWROOMPRIVE : Évolution au sein de la gouvernance du groupe Showroomprivé

La Plaine Saint Denis, France, le 19 juin 2025 – Showroomprivé (« SRP Groupe » ou la « Société »), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce, le départ de François de Castelnau de ses fonctions de Directeur Général Délégué, Directeur Finance Groupe et administrateur, la nomination de Benoît Jacheet en tant que Directeur Financier groupe par interim et la cooptation d'Éric Dayan en qualité d'administrateur.

Lors de sa réunion du 19 juin 2025, le Conseil d'administration de SRP Groupe a décidé de mettre fin au mandat de Directeur Général Délégué de François de Castelnau à compter du 19 juin 2025 et a pris acte de la décision consécutive de François de Castelnau de démissionner de ses mandats d'administrateur et de l'ensemble de ses fonctions, avec effet immédiat.

Le groupe tient à le remercier pour sa contribution à plusieurs cycles importants de la vie de l'entreprise au cours des six dernières années.

SRP Groupe annonce également avoir nommé Benoît Jacheet en qualité de Directeur Financier Groupe par interim. Diplômé de l'ICN Business School de Nancy, Benoît Jacheet a débuté sa carrière comme directeur adjoint du bureau de BNP Paribas en Indonésie. Il occupe ensuite des postes de contrôle de gestion et de marketing stratégique au sein d'IBM, de Bouygues, Cegetel puis Neuf Cegetel. Depuis 2010, il intervient comme directeur financier et manager de transition, en charge de missions de structuration de directions financières pour des entreprises en forte transformation. Dernièrement, il a accompagné les marques Navya, Veja, IN groupe.

Le groupe Showroomprivé est heureux de pouvoir s'appuyer sur un profil expérimenté comme Benoit Jacheet pour conduire la politique financière du Groupe pendant cette période transitoire.

En remplacement de François de Castelnau, démissionnaire, et sur proposition de David Dayan, Président-Directeur Général de SRP Groupe, le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 19 juin 2025 a décidé, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, de coopter Éric Dayan au poste d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de François de Castelnau, soit jusqu'à l'Assemblée générale de SRP Groupe qui sera appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la plus prochaine Assemblée Générale de SRP Groupe.

Éric Dayan, 44 ans, est un expert reconnu des secteurs de la distribution et de la vente évènementielle, qui dispose d'une excellente connaissance du groupe Showroomprivé pour avoir participé à sa création en 2006 en tant que directeur associé, puis responsable de l'activité BtoB jusqu'à fin 2016. Éric Dayan a été administrateur de SRP Groupe pendant de nombreuses années, son précédent mandat étant arrivé à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires du 19 juin 2024.

Depuis 2016, Éric Dayan poursuit une carrière d'entrepreneur et d'investisseur. Il a notamment cofondé Highstay, une société spécialisée dans la location d'appartements haut de gamme avec services hôteliers.

Éric Dayan apportera au Conseil d'administration sa maîtrise des sujets opérationnels et contribuera de nouveau pleinement aux orientations stratégiques du Groupe dans un contexte d'adaptation de son modèle à l'évolution des attentes des clients et à la nouvelle donne concurrentielle.

À l'issue de cette cooptation, le Conseil d'administration de SRP Groupe sera composé des 12 membres suivants :

Monsieur David Dayan ;

Madame Sophie Moreau-Garenne ;

Monsieur Olivier Marcheteau ;

Madame Brigitte Tambosi ;

Madame Clémence Gastaldi ;

Monsieur Cyril Vermeulen ;

Madame Emilie Patou ;

Monsieur Michaël Dayan ;

Madame Amanda de Montal ;

Monsieur Eric Sitruk ;

Monsieur Eric Dayan ;

Monsieur Benoit Camps, Censeur.

La Société informera le marché de la mise à disposition de son document d'enregistrement universel (DEU) 2024 (contenant le rapport financier annuel 2024) et de la date de convocation de l'assemblée générale.

