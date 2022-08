SHOWROOMPRIVE : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

La Plaine Saint Denis, le 8 août 2022 – Déclaration de la transaction sur actions propres réalisée le 29 juillet 2022.

Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'Assemblée Générale le 22 juin 2022.

PRESENTATION AGREGEE

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché SRP Groupe 969500R79R79EPOYHA40 29/07/2022 FR0013006558 4 000 000 1 € XPAR

DETAIL DES TRANSACTIONS

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat SRP Groupe 969500R79R79EPOYHA40 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 549300WCGB70D06XZS54 2022-07-29T10:48+2:00 FR0013006558 1 euros 4 000 000 XPAR Non disponible Couverture (attribution salariée)

À PROPOS DE SHOWROOMPRIVE

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2021 un volume d'affaires brut TTC [1] de près d'1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 724 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, co-fondateur, et emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'information : https://showroomprivegroup.com

CONTACTS

Relations Investisseurs Communication Sylvie Chan Diaz, Relations Investisseurs

investor.relations@showroomprive.net Anne Charlotte Neau-Juillard, Communication

anne-charlotte.neau-juillard@showroomprive.net

Taddeo

presse.showroomprive@taddeo.fr

+33 1 83 97 41 48

+33 6 58 53 45 91

[1] Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus

