Showroomprivé.com : visibilité réduite sur l'ensemble de l'exercice

(AOF) - Showroomprive, spécialisé dans la vente événementielle, a fait état d'un chiffre d'affaires net de 127,5 millions d'euros au premier trimestre, en retrait de 16,5%. Le volume d’affaires (GMV) de 211,9 millions d'euros, s'inscrit en repli de 14,3%, en comparaison du premier trimestre 2024. "La contraction de notre volume d'affaires ce trimestre, sous le double effet de la conjoncture et de la raréfaction des offres, nous conforte dans notre conviction d'adapter notre modèle", a déclaré David Dayan, Président-directeur Général de Showroomprivé.

Après un début d'année moins dynamique qu'attendu, le groupe n'a pas constaté de rebond au début du deuxième trimestre et la visibilité reste réduite sur l'ensemble de l'exercice. En conséquence, Showroomprivé va poursuivre la mise en œuvre du plan ACE et capitaliser sur la rationalisation logistique effectuée qui devrait générer 5 millions d'euros d'économies dès 2025.

Les équipes resteront également particulièrement vigilantes sur le contrôle de la structure de coût et l'évolution des stocks. En parallèle, le management a entamé une revue stratégique des activités du groupe, "guidé par le souci permanent d'adapter son offre et son modèle à un environnement en mutation et de répondre aux attentes nouvelles des clients".

