Showroomprivé.com sur une dynamique de croissance

(AOF) - Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans le smart shopping, a publié ses résultats du premier semestre d'où ressort une perte nette de 2,7 millions d'euros contre un profit de 1,6 million d'euros un an plus tôt à la même période. Son Ebitda s'élève à 9,3 millions d'euros contre 11,2 millions un an auparavant.Sur la période, la marge brute s’établit à 127,9 millions d’euros en augmentation de 8,4 millions d’euros, ressortant à 38,6% du chiffre d’affaires. Ce dernier affiche une croissance de 8,5%, à 331 millions d'euros.

À l'international, le chiffre d'affaires poursuit sa progression avec une croissance de 11,3% pour atteindre 61,7 millions d'euros.

Fort du dynamisme des ventes du premier semestre, le Groupe devrait bénéficier sur la seconde partie de l'année du succès continu de sa stratégie de premiumisation ainsi que de la forte croissance de The Bradery. Showroomprivé continuera à accélérer le développement des nouveaux relais de croissance, notamment l'International et la Marketplace.

