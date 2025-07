SHOWROOMPRIVE : CHIFFRE D'AFFAIRES ET ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2025

RECUL DES MÉTIERS HISTORIQUES, ATTÉNUÉ PAR LES RELAIS DE CROISSANCE

Showroomprivé enregistre un volume d'affaires [1] de 440 M€ (-11,9% vs 2024) sur les six premiers mois de l'année 2025 et un recul de son chiffre d'affaires à 276 M€ (-13,4%), impacté principalement par la baisse du chiffre d'affaires sur les métiers historiques en France (-14,3%).

La Plaine Saint Denis, le 31 juillet 2025 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, publie son chiffre d'affaires pour le 1 er semestre de son exercice 2025.

ACTIVITÉ

Détails du chiffre d'affaires [2]

(millions €) S1 2024 S1 2025 Variation 25/24 (%) Volume d'affaires (GMV) (m€) 498,8 439,7 -11,9% CA Internet France 246,3 211,1 -14,3% CA Internet International 67,0 58,7 -12,4% Chiffre d'affaires Internet Total 313,3 269,8 -13,9% Autres revenus 4,8 5,8 19,8% Chiffre d'affaires net 318,1 275,6 -13,4%

Showroomprivé a réalisé au 1 er semestre de son exercice 2025 un volume d'affaires (GMV) de 439,7 M€, en repli de -11,9% en comparaison du 1 er semestre 2024. Le chiffre d'affaires ressort lui aussi en baisse de -13,4% à 275,6 M€ dans un contexte de contraction de la consommation des ménages en début d'année [3] et de baisse de l'audience des sites de ventes événementielles [4] .

Sur les métiers historiques , le Groupe a globalement pâti de cet environnement complexe avec une baisse de la GMV :

Le pôle Mode , avec un recul de -21,0% de sa GMV, est le plus impacté notamment dans le secteur du prêt-à-porter femme -36% et des bijoux -32%. Face à cette situation, le Groupe a mis l'accent sur des équipes commerciales renforcées et renouvelées et qui seront à pleine capacité d'ici octobre.

, avec un recul de -21,0% de sa GMV, est le plus impacté notamment dans le secteur du prêt-à-porter femme -36% et des bijoux -32%. Face à cette situation, le Groupe a mis l'accent sur des équipes commerciales renforcées et renouvelées et qui seront à pleine capacité d'ici octobre. Le pôle Maison est également touché avec une baisse de -15,2% ; les catégories high-tech et brico-jardin sont celles qui subissent les plus fortes baisses d'activité.

est également touché avec une baisse de -15,2% ; les catégories high-tech et brico-jardin sont celles qui subissent les plus fortes baisses d'activité. Avec -5,7% sur la période, le pôle Beauté enregistre également un recul d'activité, mais Beauté Privée a mené des actions pour augmenter le panier moyen et le nombre d'articles par commande.

SRP Services poursuit la croissance retrouvée au dernier trimestre 2024 avec le développement du retail media en remplacement du trade marketing [5] et une commercialisation intensifiée des espaces media disponibles.

Beauté Privée, qui va concentrer l'essentiel de l'offre du Groupe sur la verticale Beauté, a poursuivi sa refonte avec en point d'orgue la migration vers Shopify. Sur l'ensemble du premier semestre l'activité présente un recul, mais ce dernier a été contenu notamment au 2 ème trimestre grâce une offre riche et une animation commerciale soutenue. Ce travail destiné à proposer sur le site Beauté Privée une offre plus claire et plus qualitative sera approfondi.

Sur ses relais de croissance , le groupe affiche globalement une bonne performance.

La Marketplace (GMV + 33,7%) a accéléré sa croissance en cumulant plusieurs actions qui ont un impact positif à la fois sur le volume d'activité et sur la marge. L'ouverture de son activité en Belgique, au Portugal et en Espagne fin 2024 a ainsi contribué à hauteur de 27% à sa croissance. L'arrivée de nouveaux comptes ainsi que le transfert d'autres historiquement présentés en ventes événementielles sont en ligne avec la politique de développement du dropshipping [6] .

The Bradery continue d'afficher une forte croissance (GMV +15,4%), soutenue par des marques premium et attractives.

L'activité Voyages & Loisirs (GMV -13,3%) est quant à elle pénalisée par la baisse du trafic observé sur le site ainsi qu'une diminution de l'offre proposée par certains acteurs majeurs du secteur.

Pour la première fois, le chiffre d'affaires réalisé à l'International est en baisse de -12,4%. Ce repli s'explique notamment par la faiblesse de l'offre Mode et Maison sur la période.

Dynamique T1-T2 de l'activité

(millions €) T1 2025 T2 2025 Variation T2/T1 (%) Volume d'affaires (GMV) (m €) 213,2 226,5 6,3% CA Internet France 99,2 112,0 12,9% CA Internet International 26,3 32,3 22,8% Chiffre d'affaires Internet Total 125,5 144,3 15,0% Autres revenus 2,0 3,8 91,8% Chiffre d'affaires net 127,5 148,1 16,2%

Dans le détail du premier semestre, la progression de l'activité entre le premier trimestre (T1) et le deuxième trimestre T2 est encourageante : +6,3% pour la GMV (seulement +1,7% en 2024) et +16,2% pour le chiffre d'affaires net (+8,5% en 2024).

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

S1 2024 S1 2025 Var 25/24 en % Volume d'affaires (GMV) (m€) 498,8 439,7 -11,9% Nouveaux acheteurs* (en millions) 0,5 0,4 -11,4% Acheteurs** (en millions) 2,3 2,1 -8,6% dont acheteurs fidèles*** 1,9 1,6 -14,2% En % du nombre d'acheteurs total 79% 75% Nombre de commandes (en millions) 6,0 4,8 -20,5% GMV par acheteur (€) 212,8 205,3 -3,5% Nbre de commandes par acheteur 2,6 2,2 -13,0% Taille du panier moyen (€) 83,2 92,2 10,9%

* L'ensemble des acheteurs ayant effectué au moins un achat sur les plates-formes du Groupe depuis son lancement

** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année

*** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année et au moins une commande lors des années précédentes

En dépit de la baisse des investissements et d'une offre Mode plus faible sur la période, Showroomprivé a su attirer 446 000 nouveaux primo-acheteurs sur le semestre. Le taux d'acheteurs fidèles baisse de quelques points à 75%. Le nombre de commandes fléchit de -20,5% mais cette évolution est partiellement compensée par une augmentation du panier moyen (+10,9%).

TRÉSORERIE

Au 30 juin 2025, le Groupe disposait d'une trésorerie consolidée disponible [7] de 45,8 m€.

Ce niveau de trésorerie permet au Groupe de franchir l'habituel point bas saisonnier des mois d'été (juillet et août), et d'aborder dans de bonnes conditions la reprise de l'activité commerciale, traditionnellement importante sur le dernier quadrimestre de l'année.

(millions €) S1 2024 S1 2025 [8] Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -8,9 -17,2 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -7,9 -0,8 Flux de trésorerie liés aux activités de financement -2,9 17,7 Variation nette de la trésorerie -19,7 -0,3 Trésorerie d'ouverture 70,6 46,0 Variation de la trésorerie -19,7 -0,3 Trésorerie de clôture 50,9 45,8

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à -17,2 M€ au premier semestre 2025 contre -8,9 M€ lors de la même période en 2024, impactés par le recul de l'activité, par le redimensionnement des achats de manière à ne pas alourdir les stocks, et par des cessions importantes de stocks anciens.

Les flux liés aux investissements de développement s'élèvent à -0,8 M€ sur la période, en nette diminution par rapport au premier semestre 2024, traduisant un retour à des investissements plus normatifs après les investissements logistiques structurants du Groupe dans un nouvel entrepôt en 2024.

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ressortent à 17,7 M€, contre -2,9 M€ au premier semestre 2024, comprenant 20 M€ de tirage sur notre ligne de RCF.

EXERCICE DE LA PROMESSE D'ACHAT SUR UNE PARTIE DU SOLDE DU CAPITAL DE THE BRADERY

Pour mémoire, en mai 2022, Showroomprivé avait acquis 51% de The Bradery avec un engagement à racheter la quote-part résiduelle du capital social auprès des fondateurs de la société (deux "puts" exerçables respectivement en 2025 et en 2026).

Pour rappel, Timothée Lynier et Edouard Caraco, les deux cofondateurs de The Bradery, ont décidé d'exercer leur première option de vente sur une partie de leur participation dans la société, à savoir 22,3% des titres The Bradery. Les deux managers sont toujours fortement engagés au sein de The Bradery.

REPORT DE LA PUBLICATION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024 (CONTENANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024) ET DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

Dans la continuité de ses communiqués de presse en date des 30 avril et 22 mai 2025, le Groupe annonce que :

L'analyse de l'impact sur les états financiers de l'exercice de la promesse d'achat sur une partie du solde du capital The Bradery par les co-fondateurs est toujours en cours et ne permet pas encore la publication du document d'enregistrement universel (DEU) 2024 (intégrant le rapport financier annuel 2024).

La revue stratégique annoncée en parallèle par le Groupe est par ailleurs en cours de finalisation, sans permettre à ce jour de se faire une opinion définitive sur la valorisation de certains actifs, notamment la valeur du goodwill, des impôts différés et titres de participations.

Par conséquent, les états financiers 2024 et les comptes semestriels 2025 n'ont pas pu être arrêtés par le conseil d'administration. Le document d'enregistrement universel 2024 ainsi que le rapport financier semestriel 2025 n'ont pas pu être finalisés. Comme indiqué par la Société dans son communiqué de presse du 6 juin 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny a accepté, à la demande de la Société, de proroger le délai de tenue de son assemblée générale annuelle (initialement prévue le 25 juin 2025) jusqu'au 31 décembre 2025.

La Société informera le marché des évolutions relatives à l'arrêté de ses états financiers, la publication de son document d'enregistrement universel (DEU) 2024 (contenant le rapport financier annuel 2024) et de la date de convocation de l'assemblée générale.

PERSPECTIVES 2025

Après un 1 er trimestre moins dynamique qu'attendu, le Groupe n'a pas constaté de reprise au 2 ème trimestre et la visibilité reste réduite sur le second semestre.

Face à cette situation, Showroomprivé va accélérer sa revue stratégique afin de proposer un nouveau plan d'ici la fin de l'exercice 2025, qui s'inscrira dans la continuité du plan ACE mais avec l'objectif d'en approfondir très significativement les effets.

Dans l'intervalle, les équipes resteront particulièrement vigilantes sur le contrôle des coûts, et en particulier la poursuite d'une politique dynamique d'optimisation des stocks, tout en capitalisant sur la rationalisation de la logistique qui devrait générer 5 millions d'euros d'économies sur l'exercice.

PRochaines informations

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 le 16 octobre 2025

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé. Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément.

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2024 un volume d'affaires brut TTC de près de 1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 650 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

[1] Le volume d'affaires (« GMV »), ou « ventes », représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus

[2] Ces données n'ont pas été auditées et n'ont pas fait l'objet d'une revue par les commissaires aux comptes

[3] Source : Insee Informations Rapides · 28 mai 2025

[4] Baisse de -5% sur le S1 2025 selon le cabinet d'études Fox Intelligence d'après un échantillon constitué des principaux sites de ventes évènementielles : Showroomprivé, Veepee, Privé by Zalando, BazarChic, Private Sport Shop, BrandAlley, Bricoprivé, West Wing et Beauté Privée

[5] : Le trade marketing désigne l'ensemble des actions mises en place par Showroomprivé et sa marque partenaire afin d'optimiser les ventes sur le site grâce à une meilleure mise en avant des produits.

[6] Livraison directe du fournisseur

[7] La «trésorerie consolidée disponible» correspond à l'agrégat tel que reflété dans les comptes IFRS (incluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie)

[8] Ces données n'ont pas été auditées et n'ont pas fait l'objet d'une revue par les commissaires aux comptes