SHOWROOMPRIVE : ASSEMBLÉÉ GÉNÉRALE MIXTE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023 MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

La Plaine Saint Denis, le 9 juin 2023 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans le smart shopping, informe ses actionnaires que, comme indiqué dans le communiqué de presse du 31 mars 2023, les actionnaires de la société SRP Groupe sont invités à participer à l'assemblée générale mixte annuelle qui se tiendra le vendredi 30 juin 2023 à 10 heures, 1 impasse du Pilier, 93210 La Plaine Saint-Denis.

Un avis de réunion, comportant l'ordre du jour, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration qui seront soumis au vote des actionnaires ainsi que les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des droits des actionnaires à l'Assemblée Générale du 30 juin 2023, a été publié le 26 mai 2023 au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) (bulletin n° 63 du 26 mai 2023, annonce n° 2301910).

Cet avis de réunion est consultable sur le site Internet de la Société, https://www.showroomprivegroup.com/assemblee-generale . Seront également disponibles sur ce site Internet toutes les informations concernant l'Assemblée Générale.

L'avis de réunion sera suivi d'un avis de convocation qui sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

L'avis de convocation correspondant sera publié le 14 juin 2023 au BALO n°XXX et paraitra dans un journal d'annonces légales. Cet avis de convocation sera également consultable sur le site Internet de la Société, www.showroomprivegroup.com (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblée Générale »).

Les actionnaires au nominatif recevront le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration directement avec leur convocation. Les actionnaires au porteur devront adresser une demande auprès de leur intermédiaire financier aux fins de l'obtenir.

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale, ont été mis à disposition des actionnaires ce jour sur le site internet de la Société, www.showroomprivegroup.com (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblée Générale »).

Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale, sont par ailleurs tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse suivante : 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France.

Tout actionnaire au nominatif peut, jusqu'au 30 juin 2023, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée sur le site Internet de la Société www.showroomprivegroup.com (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblée Générale »), qui sera mise à jour chaque fois que nécessaire.

