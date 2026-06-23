Shopify va interdire les cigarettes électroniques sur sa plateforme

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* Shopify s'apprêterait à interdire les cigarettes électroniques sur sa plateforme d'hébergement web, selon deux sources

* La portée géographique de cette interdiction prévue reste floue

* Aux États-Unis, l'interdiction concernerait à la fois les cigarettes électroniques légales et illégales, selon ces sources

par Emma Rumney

Shopify Inc SHOP.TO va interdire toutes les cigarettes électroniques sur sa plateforme dès cette semaine, suite àla pression exercée par un groupe de procureurs généraux d'États américains visant à freinerles ventes en lignede cigarettes électroniques illégales , selon deux sources proches du dossier. L'entreprise, basée à Ottawa, fournit l'infrastructure sous-jacente qui permet à des millions de commerçants d'exploiter et de développer leurs canaux de commerce électronique. Elle est en pourparlers depuis l'année dernière avec une coalition bipartisane de 25 procureurs généraux d'État, qui font pression sur Shopify pour qu'elle prenne davantage de mesures afin de réprimer un marché en plein essor de cigarettes électroniques ne disposant pas de la licence légalement requise pour être vendues aux États-Unis, ou qui enfreignent d'autres lois. Les cigarettes électroniques sans licence, généralement fabriquées en Chine , sont largement disponibles aux États-Unis, tant en ligne que dans les magasins spécialisés, les supérettes ou les stations-service, bien que leur importation et leur vente soient illégales. L'interdiction attendue de Shopify, rapportée pour la première fois par Reuters, marquerait la plus grande victoire à ce jour pour les autorités chargées de l'application de la loi au niveau des États, qui ciblent l'infrastructure de ce secteur par crainte que les cigarettes électroniques illégales ne mettent en danger la santé publique.

"Nous avons toujours interdit les activités illégales et prenons des mesures dès que nous constatons que des commerçants enfreignent nos politiques", a déclaré un porte-parole de Shopify dans un communiqué, ajoutant que ces décisions internes tiennent compte des cadres juridiques mondiaux et ne reposent pas sur les retours d'un groupe en particulier.

"Nous adaptons notre approche en matière d'application de la réglementation lorsque des changements législatifs l'exigent", a précisé le porte-parole. L'interdiction attendue pourrait perturber les ventes en ligne et avoir un "effet dissuasif" sur les vendeurs, a indiqué l'une des sources. Le marché illégal américain des cigarettes électroniques représente actuellement environ 9 milliards de dollars, selon British American Tobacco BATS.L , dont les activités aux États-Unis ont été durement touchées par leur prolifération.

À ce jour, la Food and Drug Administration (FDA) américaine n'a accordé d'autorisation de mise sur le marché qu'à 45 produits de cigarettes électroniques, pour la plupart aromatisés au tabac — une approche qui, selon les grands fabricants de tabac tels que BAT, a étouffé le marché légal et alimenté les ventes illégales.

LES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ILLÉGALES S'APPUIENT DAVANTAGE SUR LE COMMERCE EN LIGNE On ne savait pas immédiatement si l'interdiction s'appliquerait au-delà des États-Unis. Shopify n'a pas répondu à une question concernant sa portée géographique.

D'autres pays, comme l'Inde, ont purement et simplement interdit la vente de cigarettes électroniques, tandis qu'en Australie, celles-ci ne peuvent être vendues qu'en pharmacie. Aux États-Unis, l'interdiction imposée par Shopify s'appliquera à toutes les cigarettes électroniques, qu'elles aient ou non obtenu l'autorisation requise de la FDA, ont indiqué les deux sources. Une part relativement faible des ventes autorisées de cigarettes électroniques aux États-Unis s'effectue en ligne , ce qui devrait se traduire par un impact limité sur les acteurs agréés tels que BAT ou le fabricant de cigarettes électroniques Juul, a précisé l'une des sources. Le commerce en ligne constitue un canal plus important pour les cigarettes électroniques illégales, bien que celles-ci soient également vendues principalement dans des magasins physiques.

Par ailleurs, l'émetteur de cartes de crédit Mastercard

MA.N a averti les partenaires chargés d'ajouter des commerçants à son réseau que les ventes de cigarettes électroniques sans licence enfreignaient ses normes, selon une note d'information mondiale adressée à ses partenaires en mai et obtenue par Reuters.

Dans une lettre datée d'avril, les procureurs généraux des États ont exhorté Mastercard et d'autres grands réseaux de cartes ou prestataires de paiement à prendre des mesures plus strictes pour empêcher que leurs réseaux ne soient utilisés pour faciliter la vente illégale de cigarettes électroniques.

Ces partenaires, également appelés "acquéreurs", sont des institutions financières qui jouent le rôle d'intermédiaires pour mener à bien les transactions par carte de crédit. L'avis de Mastercard précise que lorsque les acquéreurs enregistrent un commerçant, ils "certifient que tous les contrôles appropriés sont en place" pour s'assurer que ses activités ne violent pas la loi. Il recommande à ces entreprises de mettre en œuvre des contrôles comprenant l'examen et l'approbation des stocks de produits des commerçants, ainsi que la surveillance des transactions et des factures. Mastercard a déclaré qu'elle ouvrirait des enquêtes si des magasins vendant des cigarettes électroniques illégales utilisaient ses services, ces enquêtes pouvant viser à la fois les détaillants et les acquéreurs, avec un risque d'amendes en cas de non-respect de ses normes. "Nous appliquons une tolérance zéro envers toute activité illégale sur notre réseau", a déclaré Mastercard.

(1 $ = 0,7581 £)