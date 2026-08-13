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Shopee lance un service de livraison en 4 heures au Brésil et fait son entrée sur le marché des produits frais
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 12:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de commerce électronique Shopee, détenue par la société singapourienne Sea

SE.N , a lancé jeudi un nouveau service permettant de livrer des produits en quatre heures maximum au Brésil, en commençant par le marché des produits frais du pays.

* Shopee a indiqué que ce nouveau service était jusqu'à présent en phase de test et qu'il se concentrerait dans un premier temps sur la région métropolitaine de São Paulo.

* Le service démarrera avec plus de 4 000 vendeurs et proposera notamment des produits d'épicerie, tels que des aliments frais, périssables et surgelés, ainsi que des produits pour animaux de compagnie et des vêtements.

* Le distributeur Americanas AMER3.SA et la société de livraison de repas Daki figureront parmi les partenaires de Shopee dans le cadre de ce nouveau modèle, baptisé "Turbo".

* Shopee compte plus de 3 millions de vendeurs au Brésil et figure parmi les principaux acteurs du commerce électronique local, en concurrence avec des acteurs tels que MercadoLibre

MELI.O et Amazon AMZN.O .

* En début d’année, Amazon a lancé le service Amazon Now au Brésil, en commençant par les denrées périssables, et s’est engagé à livrer les courses en moins de 15 minutes.

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