Shoe Carnival progresse grâce à la déclaration d'un dividende trimestriel en espèces et à un nouveau programme de rachat d'actions

12 décembre - ** Les actions du distributeur de chaussures familiales Shoe Carnival SCVL.O augmentent de près de 3,2 % à environ 19 $ avant le marché

** SCVL approuve un dividende trimestriel en espèces de 0,15 $ par action qui sera versé le 26 janvier 2026

** La société autorise un nouveau programme de rachat d'actions pour un maximum de 50 millions de dollars de ses actions ordinaires en circulation, à compter du 1er janvier 2026

** La nouvelle autorisation s'ajoute au programme précédent de 50 millions de dollars, qui expire le 31 décembre 2025

** La note moyenne de trois sociétés de courtage est "acheter"; leur estimation médiane est de 21,5 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 44,4 % depuis le début de l'année