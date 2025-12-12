 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Shoe Carnival progresse grâce à la déclaration d'un dividende trimestriel en espèces et à un nouveau programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du distributeur de chaussures familiales Shoe Carnival SCVL.O augmentent de près de 3,2 % à environ 19 $ avant le marché

** SCVL approuve un dividende trimestriel en espèces de 0,15 $ par action qui sera versé le 26 janvier 2026

** La société autorise un nouveau programme de rachat d'actions pour un maximum de 50 millions de dollars de ses actions ordinaires en circulation, à compter du 1er janvier 2026

** La nouvelle autorisation s'ajoute au programme précédent de 50 millions de dollars, qui expire le 31 décembre 2025

** La note moyenne de trois sociétés de courtage est "acheter"; leur estimation médiane est de 21,5 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 44,4 % depuis le début de l'année

Dividendes

Valeurs associées

SHOE CARNIVAL
18,3900 USD NASDAQ +0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank