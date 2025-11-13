 Aller au contenu principal
Shoe Carnival en hausse après des résultats préliminaires du troisième trimestre supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 17:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du distributeur de chaussures Shoe Carnival SCVL.O ont augmenté de 6 % à 17,89 $ dans les échanges du matin

** Ventes nettes préliminaires de 297,2 millions de dollars au troisième trimestre, légèrement supérieures aux estimations des analystes (295,3 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** Bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre: 53 cents contre 51 cents estimés

** Le conseil d'administration de la société change la raison sociale de Shoe Carnival en Shoe Station Group, sous réserve d'un vote des actionnaires prévu pour juin 2026

** S'attend à ce que plus de 90 % de son réseau fonctionne sous le nom de Shoe Station d'ici la fin de l'exercice fiscal 2028

** La consolidation des bannières devrait générer 20 millions de dollars d'économies annuelles et de gains d'efficacité opérationnelle

** La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 20 novembre

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~50% depuis le début de l'année

SHOE CARNIVAL
18,0500 USD NASDAQ +6,55%
